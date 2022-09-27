СК Беларуси назвал фамилии граждан, которых будут судить заочно

Следственный комитет сообщил о начале процесса специального производства в отношении администраторов «экстремистского формирования» «Чёрная книга Беларуси».

«Специальное производство – производство по уголовному делу в отношении обвиняемого, который находится вне пределов Республики Беларусь и уклоняется от явки в орган, ведущий уголовный процесс», - говорится в сообщении ведомства.

Информация об обвиняемых, входящих в «Перечень лиц, в отношении которых начато специальное производство и вызываемых в орган уголовного преследования» будет публиковаться на официальном сайте Следственного комитета. Информация о лицах, в отношении которых начато специальное производство, также будет публиковаться в телеграм-канале «Специальное производство. Официально» (https://t.me/specprosk).

«Согласно ч.3 ст.468-27 УПК обвиняемый считается надлежаще уведомленным о проведении в отношении его специального производства, вызове в орган, ведущий уголовный процесс, а также о принятых по делу решениях со дня, следующего за днем размещения информации», отмечается в сообщении.

По сути, СК Беларуси назвал имена граждан, котором предстоит первыми пройти через новшество белорусской судебной системы – заочный суд: Янина Сазанович, Даниил Богданович, Ольга Высоцкая, Валерия Занимонская, Дмитрий Навоша.