В Гродненской области задержаны не менее 5 человек

В нескольких городах Гродненской области прошли задержания, сообщают правозащитники.

Были задержаны жительницы Волковыска Шрубок Людмила, Кравчак Наталья и Юрут Лилия. По предварительной информации, Людмилу и Наталью задержали после возвращения из Польши. Правозащитникам известно, что Шрубок и Юрут задерживали на антивоенной акции протеста 27 февраля.

В Лиде были задержаны учительница гимназии и местный житель Васильев Руслан. Женщину задержали за «распространение экстремистских материалов», мужчину — за «призывы сопротивляться сотрудникам милиции в 2020 году и за распространение экстремистских материалов». Известно, что Васильеву назначили 10 суток ареста.