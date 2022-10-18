Генпрокуратура РБ направила в суд дело «Черной книги Беларуси»

Генеральная прокуратура РБ направила в суд уголовное дело в отношении 5 граждан за «разжигание социальной вражды и розни, незаконные действия в отношении информации о частной жизни и персональных данных».

«Обвиняемые Богданович Д.А., Навоша Д.А., Сазанович Я.С., Высоцкая О.В. и Занемонская В.И. и иные лица не позднее августа 2020 года объединились в преступную группу, в составе которой создали и администрировали Telegram-канал «Черная книга Беларуси» и другие аналогичные ресурсы», - говорится в сообщении Генпрокуратуры.

«Названная группа незаконно собрала и разместила в открытом доступе информацию о частной жизни и персональных данных сотен граждан в связи с осуществлением ими профессиональной деятельности. Среди них – сотрудники ОВД, работники прокуратуры, судьи, журналисты. После публикаций в отношении некоторых из них были совершены преступления, включая уничтожение и повреждение имущества, угрозы насилием»,- утверждает Генпрокуратура.

«Среди основных целей их деятельности – дискредитация власти и правоохранительных органов, разжигание социальной розни, вражды и ненависти по отношению к силовому блоку и госслужащим…», - сказано в сообщении.