Последнее обновление: 22.10.2022 11:18

СБУ подтвердила задержание президента "Мотор Сич"

Служба безопасности Украины подтвердила задержание президента завода "Мотор Сич", героя Украины Вячеслава Богуслаева, также был задержан начальник департамента внешнеэкономической деятельности предприятия

СБУ подозревает, что "Мотор Сич" поставляло товары военного назначения для российской штурмовой авиации. Задержанных подозревают по двум статьям уголовного кодекса - коллаборационизм и пособничество государству-агрессору, передает BBC.

Согласно заявлению СБУ, преступники "наладили транснациональные каналы незаконной поставки оптовых партий украинских авиадвигателей в страну-агрессора". Полученная продукция использовалась для производства и ремонта российских ударных вертолетов, считают в ведомстве.

"Мотор Сич" - одно из ведущих предприятий в мире по выпуску авиационных двигателей, вертолетов, а также промышленных газотурбинных установок. "Мотор Сич" выпускала двигатели для различных вертолетов "Ми", которые в прошлом покупала и Россия. Кроме того, на заводе производились двигатели для самолетов "Ил", "Ан" и других.

Вячеслав Богуслаев – Герой Украины, давно входит в число самых богатых людей страны и десятки лет контролирует запорожский промышленный гигант "Мотор Сич". Он трижды избирался в Верховную Раду от "Партии регионов", а в 2014 году – как самовыдвиженец.

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