Парламент Эстонии признал российский режим террористическим

Во вторник парламент Эстонии осудил аннексию территорий Украины и объявил российский режим террористическим.

Заявление поддержали 88 депутатов парламента, воздержавшихся или проголосовавших против не было.

Согласно одобренному проекту резолюции, парламент резко осуждает военные действия Российской Федерации против Украины и незаконную аннексию захваченной в ходе агрессии территории. Парламент подтверждает, что Эстония никогда не признает нарушение территориальной целостности Украины в результате агрессии и проведения сфальсифицированных референдумов.

"Путем правонарушения никогда невозможно создать право. Путинский режим, угрожающий ядерным оружием, сделал Россию самой большой угрозой миру как в Европе, так и во всем мире", - отмечается в проекте, передает ERR.

Согласно документу, парламент поддерживает расследования, начатые Международным судом и Международным уголовным судом для выяснения обстоятельств преступлений, совершенных на территории Украины, и считает необходимым провести в отношении виновных в преступлении агрессии судебный процесс в рамках специального международного трибунала.

"Поддерживая призыв парламента Украины к государствам и международным организациям, Рийгикогу (парламент – ред.) объявляет российский режим террористическим, а Российскую Федерацию - государством-спонсором терроризма, действиям которого необходимо дать совместный отпор. Рийгикогу призывает международное сообщество принять аналогичные декларации", – отмечается в проекте.

Кроме того, согласно проекту заявления, Рийгикогу осуждает использование в рамках агрессии вооруженных формирований, таких как Группа Вагнера, созданных при поддержке властей Российской Федерации. Парламент считает необходимым признать вооруженные силы созданных Российской Федерацией так называемых Донецкой и Луганской народных республик и частную военную компанию "Вагнер" террористическими организациями.

Согласно проекту, Рийгикогу также осуждает объявление и проведение российским режимом мобилизации, нарушающей международное право, отмечая, что мобилизация, проведенная с целью продолжения преступной агрессии, является преступлением против мира.

Согласно проекту резолюции, Рийгикогу также поддерживает требование лишить Российскую Федерацию статуса постоянного члена Совета Безопасности ООН и призывает государства-члены Европейского союза проявить единство в применении дополнительных экономических санкций, направленных против Российской Федерации и ее союзника Беларуси, и санкций в отношении отдельных лиц, а также следить за строгим соблюдением введенных ранее санкций.

Рийгикогу также призывает Европейский союз и НАТО значительно увеличить объем военной и гуманитарной помощи Украине и поддержать послевоенное восстановление государства. "Эстония всеми возможными средствами поддерживает народ, государство и армию Украины в войне с агрессором и верит в победу Украины, так как лишь это восстановит мир в Европе", - говорится в документе.