Киев подвергается массированному удару со стороны РФ

Утром 17 октября в Киеве вновь прогремели взрывы, сообщил мэр украинской столицы Виталий Кличко.

Он написал в своем телеграм-канале, что взрыв произошел в Шевченковском районе в центре столицы.

"Все службы следуют на место. Детали позже. Воздушная тревога продолжается. Оставайтесь в укрытиях!" - написал Кличко.

Глава администрации президента Украины Андрей Ермак сообщил, что столицу атаковали дронами-камикадзе.

"Россияне думают, что им это поможет, но такие действия похожи на агонию. Нам нужно больше систем ПВО и как можно скорее. У нас нет времени на медленные действия. Больше оружия для защиты неба и уничтожения врага. Так и будет", - написал Ермак.

Позже, Киевская городская военная администрация сообщила, что уже зафиксировали четыре "прилета", и атака продолжается.

"По состоянию на 9.00 по Киеву зафиксировано 4 прилета. Враг продолжает атаковать. Подтверждено попадание по жилому дому в Шевченковском районе. Сейчас информация о пострадавших уточняется", - сообщили в КГВА.

Людей призвали оставаться в укрытиях.

В патрульной полиции Киева сообщили, что "сегодня утром вражеские беспилотники попали в объект инфраструктуры в Шевченковском районе города. Повреждены несколько жилых домов".