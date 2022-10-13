Власти Беларуси пытаются представить фейком сообщения Минобороны Украины

Белорусские власти предпринимают заметные усилия, чтобы снизить доверие населения к любым сообщениям, исходящим от Министерства обороны Украины и главного управления разведки этого ведомства, и выдать эти сообщения о происходящих на территории РБ событиях за фейки.

Так, сегодня глава КГБ Беларуси Иван Тертель, читая политинформацию работникам Беларуськалия, высказал разочарование компетенцией украинских разведчиков.

«Надо понимать, что они преследуют определенные цели. В качестве примера, сейчас есть много информации со ссылкой на разведку Украины о том, что у нас чуть ли не находятся серьезные группировки Вооруженных Сил возле государственной границы. Что у нас иранские дроны, что у нас готовятся удары чуть ли не по территории Украины. Это абсолютный фейк. Я, честно говоря, разочарован в оценках украинской разведки», - заявил Тертель (цитата БелТА).

«Если это действительно их выводы, то профессионализм наших зарубежных, в данном случае, коллег вызывает серьезные сомнения», - добавил глава КГБ РБ.

Накануне глава Совбеза Беларуси РБ Александр Вольфович назвал информацию о переброске на территорию Беларуси дронов иранского производства «абсолютным враньем».