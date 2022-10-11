Глава КГБ Беларуси раскрыл надежды силового лобби режима

Глава КГБ Беларуси Иван Тертель озвучил надежды белорусских силовиков, которые подпитываются российским вторжением в Украину и, в частности, объявленной в РФ мобилизацией.

"Если Российская Федерация качественно проведет мобилизацию, обеспечит свою группировку техническими средствами и передовыми вооружениями, то боевые действия вступят в ключевую фазу. По нашим оценкам, в период ноября этого года до февраля следующего будет переломный момент", - заявил сегодня Тертель во время информирования по вопросам складывающейся военно-политической обстановки в стране и за рубежом (цитата БелТА).