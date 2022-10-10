С территории Беларуси вылетели 8 иранских дронов-камикадзе – УНИАН

Со стороны Беларуси зафиксирован вылет 8 иранских дронов-камикадзе, сообщает УНИАН со ссылкой на заявлении главы Николаевской ОВА Кима.

Он также сообщил, что Россия запустила третью волну ракет по украинским городам.

Как сообщил советник главы МВД Украины Ростислав Смирнов, в Шевченковском районе Киева в результате ракетного удара погибли 8 человек, еще 24 человека получили ранения.

Глава Житомирской ОГА Виталий Бунечко пишет, что в результате обстрела Житомирской области повреждена энергетическая инфраструктура. Часть потребителей уже перевели на резервные источники питания, работа по ликвидации последствий продолжается.