Глава Минобороны РБ просит Украину отказаться от провокаций

Министр обороны Беларуси Виктор Хренин выступил с заявлением, в котором просит Украину перестать провоцировать белорусские власти.

«Мы фиксируем, что наши соседи озаботились сегодня тем, что со стороны Вооруженных Сил Республики Беларусь могут осуществляться агрессивные действия. Речь идет о продолжающихся вбросах информации о якобы готовящемся нападении с нашей стороны. У нас ответ на это был и остается один: не провоцируйте нас – мы с вами воевать не собираемся», - заявил Хренин.

«Ни с литовцами, ни с поляками, ни тем более с украинцами мы воевать не хотим. Если и вы не хотите и не будете предпринимать неправильные шаги значит, войны не будет», - утверждает министр обороны.

«Наши планы – это планы обороны. На случай, если нападать будут на нас. Если хоть один метр белорусской земли будет подвергнут агрессии… ответ будет мгновенным и жестким. Поэтому мы еще раз предостерегаем от провокаций. Вы не хотите с нами войны – мы не хотим ее тоже», - подчеркнул он.