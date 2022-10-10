Госпогранкомитет Беларуси заявил о взорванных мостах на границе с Украиной

Госпогранкомитет Беларуси в воскресенье вечером сообщил, что Украины взорвала практически все пограничные мосты и заминировала идущие из Беларуси дороги.

"Обстановка на южном направлении сложная. Усилия украинской стороны сосредоточены на наращивании прикрытия госграницы. На сегодняшний день практически все пограничные мосты взорваны, и автомобильные, и железнодорожные, приграничные дороги полностью заминированы. Вплоть до того, что ставят противотанковые мины в три ряда на дорогах", - заявил глава Госпогранкомитет РБ Анатолий Лаппо в эфире белорусского госТВ.

Он также посетовал на то, что с украинской стороны "выходят на границу не пограничники - территориальная оборона": "Испытываем мы на себе давление, целятся в наших пограничников, иногда стреляют в воздух, ведется постоянная воздушная разведка".