Последнее обновление: 10.10.2022 09:18

Госпогранкомитет Беларуси заявил о взорванных мостах на границе с Украиной

Госпогранкомитет Беларуси в воскресенье вечером сообщил, что Украины взорвала практически все пограничные мосты и заминировала идущие из Беларуси дороги.

"Обстановка на южном направлении сложная. Усилия украинской стороны сосредоточены на наращивании прикрытия госграницы. На сегодняшний день практически все пограничные мосты взорваны, и автомобильные, и железнодорожные, приграничные дороги полностью заминированы. Вплоть до того, что ставят противотанковые мины в три ряда на дорогах", - заявил глава Госпогранкомитет РБ Анатолий Лаппо в эфире белорусского госТВ.

Он также посетовал на то, что с украинской стороны "выходят на границу не пограничники - территориальная оборона": "Испытываем мы на себе давление, целятся в наших пограничников, иногда стреляют в воздух, ведется постоянная воздушная разведка".

Далее по теме
Ранее по теме


<Сентябрь 2022
ПнВтСрЧтПтСбВс
2930311234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293012
3456789
Октябрь 2022
ПнВтСрЧтПтСбВс
262728293012
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31123456
Политика
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование