Последнее обновление: 11.10.2022 15:23

Совбез РБ: Украина пытается нанести удар по Беларуси, используя беглых.

Госсекретарь Совбеза Беларуси Александр Вольфович уточнил, какого удара ожидают власти Беларуси от Украины: не от ВСУ, а от «беглых» оппозиционеров.

«На Западе, к сожалению, насаждается мнение, что белорусская армия может вступить в специальную военную операцию на территории Украины. Поддавшись этим вбросам, военно-политическое руководство Североатлантического альянса и ряда европейских стран уже открыто рассматривает возможные варианты агрессии против нашей страны», - заявил Вольфович во время информирования по вопросам складывающейся военно-политической обстановки в стране и за рубежом.

«В высших эшелонах власти Украины также обсуждается возможность нанесения удара по Беларуси, в первую очередь используя наших беглых, которые там находятся: полк Калиновского, батальон Литвина и другие незаконные вооруженные формирования», - уточнил он специфику «готовящегося со стороны Украины удара» по синеокой.

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