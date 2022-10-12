Последнее обновление: 12.10.2022 09:09

Зеленский предложил международную мониторинговую миссию на границе с Беларусью

Президент Украины Владимир Зеленский предложил странам G7 подумать о размещении международной мониторинговой миссии на границе между Украиной и Беларусью, что позволит уменьшить риск провокаций и прямого участия Беларуси в войне на стороне РФ.

«На границе Украины и Беларуси может быть размещена миссия международных наблюдателей для мониторинга ситуации с безопасностью. Формат может быть проработан нашими дипломатами. И я прошу вас на уровне G7 поддержать эту нашу инициативу", - заявил Зеленский, выступая на саммите G7 в формате видеоконференции.

"Россия пытается прямо втянуть Беларусь в эту войну, разыгрывая провокацию с тем, что мы якобы готовим удар по этой стране... Украина не планировала и не планирует военных мероприятий против Беларуси. Нас интересует только восстановление нашей территориальной целостности. Но чтобы полностью снять эту провокацию, чтобы снять эти нарративы, которые звучат от Лукашенко, чтобы снять даже предположение о какой-либо угрозе якобы от нас, мы предлагаем свое решение», - пояснил он свое предложение.

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