Макей отверг предложение Зеленского о наблюдателях на границе

Глава МИД Беларуси Владимир Макей по сути отверг предложение президента Украины Владимира Зеленского направить международных наблюдателей на границу Украины с Беларусью.

Оценивая это предложение, которое помогло бы снять с белорусских властей обвинения и подозрения в непосредственном участии в войне в Украине на стороне России, равно как и успокоить воспаленные фантазии отдельных высокопоставленных чиновников о скором неминуемом нападении Украины (читай – НАТО) на Беларусь, Макей предсказуемо встал на сторону России.

"Я согласен здесь с оценкой, которая прозвучала с российской стороны. Если будут направлены соответствующие представители западных стран на границу Беларуси и Украины, то это означает фактически вовлечение этих третьих стран в украинский конфликт", - заявил Макей.

Тут стоит отметить, что предложение Зеленского, озвученное на встрече с лидерами стран G7, содержит фразу «международные наблюдатели», а не «западные». Но режим в Минске предпочитает поддерживать легенду о врагах по периметру страны.

«Важно, с какими намерениями придут эти наблюдатели или каким оружием они будут вооружены", - отметил Макей.

Он посетовал, что на южные и западные границы с Беларусью перебрасываются боевая техника, вооружения, накапливаются военнослужащие.

"Но то, что сейчас происходит и на южных наших границах, и на западных, - мы видим, что нагнетается истерия. И не просто идет, скажем, словесная какая-то риторика. А предпринимаются конкретные действия. Конечно, мы не должны закрывать на это глаза. Естественно, будут вырабатываться адекватные меры реагирования. В том числе и военного толка", - заявил Макей, ловко путая следствие и причину.