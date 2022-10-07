Лидеры Турции и Армении впервые за 13 лет провели переговоры

В Праге в рамках саммита Европейского политического сообщества в четверг состоялась первая в истории встреча президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и премьер-министра Армении Никола Пашиняна, которая прошла в закрытом формате.

В пресс-службе армянского премьера сообщили информагентству News.am, что собеседники подчеркнули важность прямых контактов и встреч на высоком уровне "в контексте армяно-турецкого урегулирования".

Также Пашинян и Эрдоган "обсудили процесс нормализации армяно-турецких отношений и возможные дальнейшие шаги в этом направлении".

В свою очередь турецкий президент, которого цитирует Anadolu, выразил надежду, что "мы можем достичь нашей цели полной нормализации в нашем регионе на основе добрососедских отношений".

Это первая встреча глав Армении и Турции за последние 13 лет - и первая в истории между Пашиняном и Эрдоганом.

Перед двусторонними переговорами президент Турции провел неформальную встречу с армянским премьером и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Как известно, Турция и Армения не имеют дипломатических отношений из-за армяно-азербайджанской войны, в которой Анкара поддерживает Баку. Еще в 1993 году Турция закрыла границу с Арменией.