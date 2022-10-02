Литва высылает временного поверенного РФ

Литва объявила персоной нон грата временного поверенного в делах РФ Сергея Рябоконя, сообщает МИД Литвы.

3 октября Литва вызвала представителя посольства РФ в МИД и передала ноту, в которой Рябоконя объявляют нежелательным лицом и дают ему 5 дней для того, чтобы покинуть страну.

"Литва приняла такое решение ввиду того, что, по информации от компетентных органов, последние действия и заявления Рябоконя несовместимы с его дипломатическим статусом, могут считаться вмешательством во внутренние дела принимающей страны и, соответственно, являются нарушением Венской конвенции о дипломатических отношениях", - объясняет Вильнюс.

Кроме того, МИД Литвы выразил протест России в связи с аннексией оккупированных территорий Украины.

После начала войны РФ против Украины, Литва еще в апреле приняла решение о высылке посла РФ в Вильнюсе Алексея Исакова и сотрудников генерального консульства в Клайпеде, закрытии российского диппредставительства в портовом городе и снижении дипломатического представительства между Литвой и Россией до уровня временных поверенных в деле. Четверо сотрудников посольства России также были высланы за деятельность, несовместимую с дипломатическим статусом. В ответ Москва также выслала литовских дипломатов и закрыла консульство в Санкт-Петербурге. В мае Литва отозвала своего посла из России.