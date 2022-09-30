Последнее обновление: 30.09.2022 17:40

Турция не признает аннексию Россией украинских территорий

Турция не признает решение России аннексировать Донецкую, Луганскую, Херсонскую и Запорожскую области Украины, говорится в заявлении МИД Турции.

"Турция не признала аннексию Крыма Россией на нелегитимном референдуме, проведенном в 2014 году, и каждый раз подчеркивала свою твердую поддержку территориальной целостности, независимости и суверенитета Украины. В соответствии с этой позицией, которую мы заняли в 2014 году, мы отвергаем решение России аннексировать Донецкую, Луганскую, Херсонскую и Запорожскую области Украины", - сказано в заявлении.

Турция "не может принять это решение, которое является грубым нарушением установленных принципов международного права", - отмечает МИД.

При этом Турция выступает за окончание войны путем переговоров на основе справедливого мира.



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