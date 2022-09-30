Норвегия рассматривает возможность закрытия границы с Россией

Власти Норвегии вслед за Финляндией рассматривают возможность закрытия российско-норвежской границы для ее пересечения гражданами РФ, сообщает правительство страны в пятницу.

"При необходимости мы быстро закроем границу, изменения могут вступить в силу в кратчайшие сроки. По сравнению с Финляндией в Норвегию прибывает меньше людей, и здесь ситуация иная. Стурскуг - это единственный погранпереход с Россией. Мы ведем тесный диалог с полицией и таможней о ситуации на границе и тщательно проверяем всех, кто приезжает", - сказала министр юстиции и чрезвычайных ситуаций Эмили Энгер Мель.

Как отметили в правительстве, объявленная в России частичная мобилизация и возможный запрет на выезд для российских граждан могут увеличить риск незаконного пересечения границы со стороны РФ. С пятницы в регионе Финнмарка облеты территории будут совершать полицейские вертолеты. Полиция также держит под контролем Стурскуг и территорию за его пределами, передает Интерфакс.

Власти также напомнили, что в мае Норвегия ужесточила требования к выдаче виз россиянам, в частности стало значительно меньше оформляться туристических виз.