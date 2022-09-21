Финляндия ограничит въезд россиян

Министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто в среду объявил, что правительство страны разработает решение по ограничению въезда туристов из России.

"Мы сегодня решили начать подготовку национального решения относительно того, как мы можем ограничить туристический поток или полностью предотвратить его, и это национальное решение может предусматривать новое законодательство, которое будет принято очень быстро, или толкование действующего законодательства", – сообщил Хаависто на пресс-конференции в Нью-Йорке, передает Iltalehti.

Разработкой нового решения занимается внешнеполитическое ведомство Финляндии, а будет принимать его парламент, добавил Хаависто. "Финляндия не хочет быть транзитной страной даже для шенгенских виз, которые выдают другие страны, и теперь мы хотим поставить этот поток под контроль", – подчеркнул он.

Глава МИД Финляндии напомнил, что страна обратилась в Европейскую комиссию с просьбой выдать общие рекомендации о пропуске россиян на территорию ЕС, "но нельзя гарантировать, что этот шаг произойдет очень быстро".

"Не существует ни моральной, ни нравственной основы в том, что в то время как Россия ведет войну против Украины, путешествия россиян на отдых или каникулы в Финляндию или другие части Европы продолжатся как обычно", – сказал он.

Как сообщалось, глава комитета парламента Финляндии по иностранным делам Юсси Халла-Ахо считает, что его стране следует сделать выводы из решения о частичной мобилизации в РФ, особенно если речь идет о туристических визах.