Последнее обновление: 21.09.2022 10:10

Латвия не будет выдавать гуманитарные визы россиянам, стремящимся избежать мобилизации

Латвия не будет выдавать гуманитарные визы россиянам, которые захотят выехать из страны, чтобы избежать объявленной мобилизации.

Об этом написал в Twitter глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевичс,

"Из соображений безопасности Латвия не будет выдавать гуманитарные и другие виды виз гражданам России, которые уклоняются от мобилизации, а также не будет менять ограничения на пересечение границы для граждан России с шенгенскими визами, введенные с 19 сентября", - говорится в сообщении.

Ранее Ринкевичс призвал международное сообщество отреагировать на запланированные фейковые "референдумы" РФ новыми санкциями и большим количеством оружия для Украины.



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