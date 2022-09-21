Латвия не будет выдавать гуманитарные визы россиянам, стремящимся избежать мобилизации

Латвия не будет выдавать гуманитарные визы россиянам, которые захотят выехать из страны, чтобы избежать объявленной мобилизации.

Об этом написал в Twitter глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевичс,

"Из соображений безопасности Латвия не будет выдавать гуманитарные и другие виды виз гражданам России, которые уклоняются от мобилизации, а также не будет менять ограничения на пересечение границы для граждан России с шенгенскими визами, введенные с 19 сентября", - говорится в сообщении.

Ранее Ринкевичс призвал международное сообщество отреагировать на запланированные фейковые "референдумы" РФ новыми санкциями и большим количеством оружия для Украины.