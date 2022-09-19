В Уголовный кодекс России добавят статьи о мародерстве и сдаче в плен

Госдума РФ одобрила поправки, предлагающие ввести в Уголовный кодекс РФ статью о мародерстве в период военного времени - до 15 лет колонии.

Кроме того, в УК решили добавить понятия "мобилизация", "военное положение" и "военное время", а также наказание за добровольную сдачу в плен. Мародерство было ранее прописано в Уголовном кодексе РСФСР.

Госдума проголосовала за закон во втором и третьем чтениях, в том числе за поправки о наказании за мародерство и добровольной сдаче в плен. "За" - 389 депутатов, "против" и "воздержавшихся" не было.

Мародерство в новой ст. 356.1 УК РФ предлагается описать как противоправное безвозмездное изъятие чужого имущества, совершенное с корыстной целью в период военного положения, в военное время или в условиях вооруженного конфликта (и не связанные с вынужденной необходимостью).

Авторы поправки предлагают наказывать за мародерство лишением свободы сроком до шести лет. За мародерство, совершенное с применением насилия, не опасного для жизни, либо с угрозой применения такого насилия, - до 10 лет. А за мародерство, совершенно группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере или с применением насилия, опасного для жизни, - до 12 лет. Если речь идет об организованной группе и особо крупном размере, то наказание может достичь 15 лет.

С начала российского военного вторжения в Украину СМИ не раз сообщали о случаях мародерства на оккупированных территориях. Военнослужащие отправляли награбленную технику в том числе из Беларуси, используя почту и курьерские сервисы. Российские власти эти сообщения не комментировали, уголовных дел против предполагаемых мародеров в России не заводили.