В Кыргызстане созван парламент из-за боев на границе с Таджикистаном

Спикер парламента Кыргызстана Талант Мамытов созвал депутатов на внеочередное заседание из-за ситуации на границе с Таджикистаном, сообщает Интерфакс.

"Спикер парламента Кыргызстана Талант Мамытов созывает внеочередное заседание. Заседание пройдет в закрытом режиме, депутаты обсудят сложившуюся ситуацию в Баткенской области", - сказал он.

Утром 16 сентября Погранслужба Госкомитета нацбезопасности (ПС ГКНБ) Кыргызстана заявила, что таджикская сторона начала обстрел пограничных нарядов погранслужбы Кыргызстана и позиций кыргызской стороны в районах Эки-Таш, Чыр-Добо и Кум-Мазар и Орто-Боз из стрелкового и группового оружия, затем обстреляла из минометов участок ответственности пограничной заставы "Кок-Таш" Баткенского пограничного отряда, потом обстреляла местности Кулунду, Максат и Жаны-Жер Лейлекского района Баткенской области.

Киргизские военнослужащие ведут ответный огонь. Минздрав Кыргызстана сообщил о 18 раненых, их доставили в Баткенскую областную больницу.

В связи с происходящим МИД страны направил ноту протеста Таджикистану, обвинив таджикскую сторону в нападении на пограничные и гражданские объекты. Министры иностранных дел двух государств Жээнбек Кулубаев и Сирожиддин Мухриддин уже обсудили происходящее.

Единственная автомобильная дорога в Баткенской области Кыргызстана, соединяющая север и юг страны, перекрыта местами из-за боестолкновений.