Кортеж Зеленского попал в ДТП в Киеве

Кортеж Владимира Зеленского попал в дорожно-транспортное происшествие в Киеве, сообщил пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров.

По его словам, в ДТП попал автомобиль с президентом, машины сопровождения и другой автомобиль.

"Медики, сопровождавшие главу государства, оказали водителю автомобиля экстренную помощь и оперативно передали его "скорой помощи". Врач осмотрел президента, серьезных травм не обнаружено", - написал Никифоров в "Фейсбуке".

Он добавил, что правоохранительные органы выясняют все обстоятельства аварии.