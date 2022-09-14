Экс-президент Украины Янукович остается под санкциями ЕС

Совет Европейского Союза отменил решение о санкциях против бывшего президента Виктора Януковича и его сына Александра и экс-генпрокурора Виктора Пшонки и его сына Артема, связанных с обвинениями в хищении средств.

Соответствующее решение было опубликовано в Официальном журнале ЕС 12 сентября/

"На основании пересмотра Советом данных по четырем лицам, относительно которых срок применения ограничительных мер истекал 6 сентября 2022 года, и информации об их правах на защиту и права на эффективную судебную защиту, должны быть исключены из Приложения I к Регламенту (ЕС) № 208/2014", - говорится в сообщении.

Речь идет о решении Совета ЕС, принятом 6 марта 2014 года, которое затем неоднократно продлевалось. Решение предусматривало замораживание активов подсанкционных лиц, ответственных за растрату государственных средств Украины и нарушение прав человека.

Однако, Янукович и его сын остаются под санкциями ЕС, поскольку присутствуют в другом санкционном списке: 4 августа Совет ЕС ввел ограничительные меры против них за роль в подрыве или угрозе территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины и за получение выгоды от российских лиц, ответственных за аннексию Крыма или дестабилизацию Восточной Украины.

В последние годы Евросоюз начал снимать ограничения с чиновников времен президентства Януковича из-за недостаточных доказательств против них от украинского следствия. В санкционном списке остались 7 человек из 18, в том числе сам Виктор Янукович.