Беларусь и Россия будут применять общие принципы уплаты НДС и акцизов

Правительство РФ одобрило проект российско-белорусского договора об общих принципах уплаты НДС и акцизов.

«Правительства России и Беларуси планируют подписать договор об общих принципах налогообложения по косвенным налогам – налогу на добавленную стоимость (НДС) и акцизам», - говорится в сообщении, которое размещено на сайте правительства РФ .

Согласно информации, Михаил Мишустин подписал распоряжение, утверждающее согласованный вариант документа.

В соответствии с ним Минфину предписано провести переговоры с белорусской стороной и подписать этот документ от имени России.

«Главная цель договора – гармонизация налогового законодательства Российской Федерации и Республики Беларусь, а также углубление сотрудничества в налоговой сфере", - говорится в комментарии.

До 1 января 2023 года стороны должны привести свое налоговое законодательство, касающееся НДС и акцизов, в соответствие с положениями договора. Так, например, ставки акцизов на минимальный перечень товаров и услуг, определенный договором, должны быть не ниже размера минимальных ставок, указанных в приложении к документу. Кроме того, договором устанавливаются единые для двух стран перечни операций (оборотов), освобождаемых от уплаты НДС или облагаемых НДС по пониженной налоговой ставке.

Документ также предполагает создание интегрированной системы администрирования косвенных налогов. В систему будет заноситься информация об операциях налогоплательщиков НДС двух стран, состоящих на учете в налоговых органах на 1 января 2023 года. Она нужна для сквозного анализа данных по налогу на добавленную стоимость.

Помимо этого, в рамках договора планируется создание Наднационального налогового комитета, который будет отслеживать соблюдение сторонами установленных договоренностей.

«Договор будет способствовать гармонизации налогового администрирования в России и Беларуси, что, в свою очередь, упростит ведение бизнеса в Союзном государстве. Документ подразумевает расширение сотрудничества в налоговой сфере, он позволит устранить налоговые барьеры во взаимной торговле, обеспечить целостность фискальной базы двух государств, а также сформировать единое информационное пространство для взаимной помощи в борьбе с уклонением от уплаты косвенных налогов, в том числе при трансграничной торговле», – отметил заместитель председателя правительства Алексей Оверчук.

Работа проводится в рамках реализации 28 союзных программ, утвержденных декретом Высшего Государственного Совета Союзного государства от 4 ноября 2021 года.