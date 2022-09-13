Сейм Литвы закрыл въезд в страну для граждан РФ

Сейм Литвы 68 голосами "за", 5 голосами "против" и при 26 воздержавшихся принял постановление о продлении до 16 декабря чрезвычайного положения на границах с Россией и Беларусью.

С полуночи пятницы режим ЧП перестанет действовать по всей территории страны, кроме территории, прилегающей к границам с Россией и Беларусью.

С 19 сентября, когда вступает в силу запрет на въезд граждан России в Литву, ЧП вступает в силу и в пунктах пограничного контроля, расположенных за пределами территории приграничного участка, то есть в Вильнюсском и Каунасском аэропортах, на Вильнюсском железнодорожном вокзале, сообщает Delfi.

В страну будут пускать только диссидентов, борцов за свободу, независимых журналистов, других прибывающих по гуманитарным причинам и членов их семей, а также членов семей граждан ЕС, моряков, лиц, следующих транзитом через Калининград и имеющих долгосрочные визы категории D.