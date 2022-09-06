Последнее обновление: 06.09.2022 17:20

Страны Балтии договорились о запрете на въезд для граждан России с шенгенскими визами

Страны Балтии достигли договоренности о существенном ограничении пересечения границы гражданами Российской Федерации, имеющими шенгенские визы ЕС.

Решения будут приниматься национальными правительствами в соответствии с национальными процедурами и вступят в силу одновременно, сообщил глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич.

Официально о запрете въезда в страны через сухопутные границы России и Беларуси объявят в ближайшие дни, отметил он.

Запрет будет касаться обладателей шенгенских виз. Исключения сделают для водителей фур, дипломатов и въезжающих по семейным и гуманитарным причинам.



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