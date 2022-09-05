Крупнейшая оппозиционная партия Грузии возобновляет протесты, требуя досрочных выборов

Самая крупная оппозиционная партия Грузии "Единое национальное движение" анонсировала новые акции протеста с требованием досрочных парламентских выборов, сообщает "Новости-Грузия".

"Чтобы смягчить этот сложнейший политический кризис, Грузии нужны досрочные выборы. Все наши шаги будут направлены на эту цель", – заявил лидер политсилы Ника Мелия.

Он назвал правящую "Грузинскую мечту" "российской мечтой", затягивающей Грузию обратно в имперское лоно", и заявил, что власти сознательно препятствуют дальнейшему приближению Грузии к ЕС.

"Привлекая общественность и усиливая международное давление, повышая активность политической работы и протестов, мы должны заставить правительство объявить досрочные выборы", - заявил Мелия.