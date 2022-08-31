В российских школах научат стоять по стойке «смирно» и расскажут о «героях спецоперации»

После начала российского вторжения в Украину государство стало настойчивее сигнализировать обществу, как ему надо думать и что любить.

Идеологическое давление коснулось и детей, сообщает BBC.

В школах начали проводить уроки, объясняющие, зачем нужна "специальная военная операция" и как от западных санкций российская экономика только укрепится. Уже весной некоторые школы ввели еженедельное торжественное поднятие флага - хотя обязательной эта церемония для всех российских школ в новом учебном году станет только с 1 сентября. Стандарт этой церемонии подписал министр просвещения Сергей Кравцов.

"Руководитель церемонии дает команду для построения "Внимание! Под Государственный флаг Российской Федерации - СМИРНО! Флаг внести!". Важно выдержать "шаг в ногу" знаменной группы, что предусматривает определенные тренировки для знаменной группы перед осуществлением церемонии", - написано в документе.

Когда флаг поднимут или водрузят на место, стандарт рекомендует исполнить короткую версию гимна России "с участниками церемонии по стойке "Смирно".

В знаменную группу войдут ученики, имеющие "учебные, спортивные, творческие и общественно значимые достижения". При этом каждую неделю всю школу собирать на линейку не обязательно: это может быть лишь одна параллель. А по праздникам в церемонии могут участвовать гости, выступать, читать стихи и петь песни.

Кравцов пообещал, что в морозы собирать детей в школьном дворе не будут: церемония может проходить и в помещении.

Классные часы "Разговоры о важном" тоже придумал министр Кравцов. Еще в апреле на патриотическом форуме "Сила - в правде!" он заявил, что такие занятия позволят не оставлять школьников "один на один с информационной войной".

Классные часы будут проходить раз в неделю по понедельникам. На официальном сайте министерства просвещения расписаны темы на каждую неделю для каждого класса. 12 сентября в расписании стоит урок "Наша страна - Россия": он предполагает разговор о патриотизме. С первыми классами будут слушать песню "С чего начинается Родина" и обсуждать, что Родина - это "мамина колыбельная песенка, игры с друзьями, купание на речке и, конечно, первая книжка".

А пяти-семиклассникам расскажут о "героях спецоперации": например, о капитане, который "вытеснил украинских националистов на минное поле", после чего те сдались в плен.

Эта же тема в восьмых-девятых классах предполагает в том числе задание "В чем русские были первыми?" Цель урока указана в методических рекомендациях: "Понимание учащимися целей СВО, того, что жители ДНР и ЛНР - русские люди, поэтому важно их возвращение в Россию. Российские военные - герои".

В программе классных часов есть не только идеологически заряженные вопросы, но и разговоры об экологии, кибербезопасности, искусстве. Третьеклассникам расскажут про Петра и Февронию Муромских и про полет Гагарина, шестым-седьмым классам - про мамину карьеру и "зеленые привычки", помогающие беречь природу. С восьмым-девятым классами поговорят на тему "Флаг - не только воплощение истории, но и отражение чувств народов", а еще - о том, с чего начинается театр.

Темы явно выбирали с учетом календарных дат: в сентябре урок будет посвящен дню рождения Циолковского, в октябре - Дню музыки. В январе со всеми классами предлагается говорить о блокаде Ленинграда. В середине марта темы касаются Крыма и его присоединения к России. В день рождения Сергея Михалкова у всех классов в расписании стоит тема про государственный гимн, ведь советский поэт - автор слов и гимна СССР, и гимна России.

В учительской и активистской среде уже звучат призывы игнорировать новые классные часы. Движение "Мягкая сила" и независимый профсоюз "Альянс учителей" призвали родителей не отпускать детей на "уроки пропаганды". Они напоминают, что, по закону об образовании, политическая агитация в школах запрещена.

"Мы уверены, что настоящий патриотизм не воспитывается в атмосфере ненависти, страxа и обязаловки, - сказано в открытом письме. - Это, прежде всего, дело родителей, а не чиновников".

В законе об образовании и федеральных образовательных стандартах активисты нашли указания, что внеклассные занятия - дело добровольное, ученик может на них не ходить. Минпросвещения при этом настаивает, что классные часы - тоже часть обязательной учебной программы, хоть это и не урок.

Кен признает, что редко какой учитель может категорически отказаться вести классные часы: никто не хочет потерять работу. Но напоминает, что у учителей есть академическая свобода самим выбирать, как и по каким пособиям учить детей.

"Поэтому основная наша рекомендация - максимально от этих методичек отходить, - объяснил глава профсоюза. - По закону учителя очень трудно наказать, если он что-то нечетко сказал или не так понял методические рекомендации. То есть возможностей саботировать эти указания у учителей много".

На каждый классный час в каждую школу с проверкой не придут, говорит Даниил Кен. Решить не нести детям пропаганду, а взамен говорить о чем-то другом может каждый учитель сам.

"Мною принято решение, что историческое образование начнется в школах с 1-го класса", - еще в апреле, на том же форуме "Сила - в правде!" заявил министр просвещения Кравцов. Правда, как преподавать такой сложный предмет семилетним детям, многие из которых еще не умеют читать, никто не понял.

Министру пришлось объяснять, что историю как предмет в первом классе все-таки не введут. Историю малышам будут преподавать в рамках другого предмета. "С первого класса в рамках предмета "Окружающий мир" мы усилим историческую составляющую", - сообщил руководитель минпросвещения, добавив, что занятия будут проводить в рамках внеурочной работы.

В какой-то мере так происходит уже сейчас: на "окружающем мире" детям рассказывают о родном крае, его природе и культуре, касаясь и истории. "Можно в рамках внеурочной деятельности посещать музеи и выставки", - предложил министр.

Введение в новейшую историю России - это предмет для девятиклассников, и новый вариант его программы в минпросвещения приняли в апреле 2022 года.

Судя по документам, начинается он с Февральской и Октябрьской революции, следующая тема - Великая отечественная война, затем сразу - "Распад СССР. Становление новой России", где рассказывается о приходе к власти Владимира Путина, после чего произошло "восстановление единого правового пространства страны, экономическая интеграция на постсоветском пространстве, борьба с терроризмом и укрепление вооружённых сил РФ".

Четвертый блок называется "Возрождение страны с 2000-х гг. Воссоединение Крыма с Россией". В рамках этого блока девятиклассникам должны рассказать и о современности: о строительстве Крымского моста, создании парка "Патриот", голосовании по поправкам в Конституцию, о признании Россией самопровозглашенных ДНР и ЛНР.

Сейчас в школах история России заканчивается в девятом классе: 10 и 11 классы изучают уже мировую историю. Но весной министр Кравцов предлагал ввести для старших классов блок "Россия - моя история" - не добавляя новых часов, а внутри предмета "Россия в мире", чтобы преподавание родной истории не прекращалось. 31 августа министр объявил, что этот "мировоззренческий курс" вводится, но во всех ли школах страны - неясно.

Впрочем, на этом идеи российских властей по идеологическому просвещению детей не закончились. 30 августа первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак заявил, что готовится "правильный" учебник истории, в котором "будут новые главы, посвященные специальной военной операции и подвигам наших ребят". Этот вопрос он уже обсуждал с министром просвещения Сергеем Кравцовым.

31 августа министр Кравцов на Общероссийском родительском собрании объявил, что использовать мобильные телефоны на уроках теперь запрещено, и сослался на новые санитарные правила Роспотребнадзора.

Министр порассуждал об этом запрете: "Помните, мы с вами тоже учились? У нас не было мобильных телефонов. На перемене можно пообщаться со школьниками". Кравцов привел в пример свою дочь, у которой в 14 лет до сих пор нет смартфона и соцсетей, "и от этого она хуже учиться не стала".

Правда, вечером того же дня Роспотребнадзор уточнил слова министра. В ведомстве объяснили, что смартфоны запретили использовать для обучения еще в 2021 году. По мнению Роспотребнадзора, у смартфонов слишком маленький экран, и от них у школьников может испортиться зрение и нарушиться осанка. А больше использование телефонов никак не ужесточалось.

Директор "Новошколы" и учредитель Новосибирского городского открытого колледжа Сергей Чернышов считает, что авторы "Разговоров о главном" преувеличивают авторитет школы в глазах современного ребенка.

"Студентам у нас в колледже от 15 до 20 лет. Неужели кто-то всерьез думает, что когда начались военные действия, они об этом узнали из методичек минпросвещения? - говорит Чернышов. - Они узнали из своих телефонов, из геймерских чатов, где состояли вместе с подростками из какого-нибудь Харькова. И те начали рассказывать, что сидят в бомбоубежищах. И вопросы наших студентов были не о том, есть в Украине нацисты или нет. Вопрос был как у любых нормальных людей: как нам с этим жить?"

Прямо сейчас пропаганда на учеников не подействует, уверен Чернышов: "Дети гораздо умнее тех, которые эти странные методички пишет. Дети не смотрят телевизор, у них разные каналы информации, они общаются со всем миром. И вообще, на них больше надежды. По официальным опросам те, кому от 18 до 25, в основном не поддерживают "спецоперацию".

Но в долгосрочной перспективе школьные нововведения все-таки могут навредить, считает директор "Новошколы".

"В чем главное новшество: от всех требуют быть одинаковыми, делать то же, что все, а иначе тебя накажут. Умберто Эко называл это одним из признаков фашизма, - сказал Чернышов Би-би-си. - Нет проблемы разговаривать с маленьким человеком о патриотизме, о березках и так далее. Проблема в том, что нас просят разговаривать об этом одинаково. Основа эволюции - разнообразие, а когда его нет, система деградирует, это научный факт".