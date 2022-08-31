Странам ОПЕК+ c сентября разрешено увеличить добычу нефти на 100 тыс. б/с

Квота стран ОПЕК+ по добыче нефти с 1 сентября повышается еще на 100 тыс. баррелей в сутки.

В начале августа министры стран, входящих в альянс, приняли решение о незначительном увеличении добычи нефти. В ОПЕК+ придерживаются мнения, что крайне ограниченное наличие свободных мощностей требует их использования с большой осторожностью для ответа на серьезные перебои с поставками, передает Интерфакс.

При этом страны коалиции существенно отстают от установленного плана по добыче: в июне рынок недополучал 2,84 млн б/с (около 3% мирового спроса на нефть); в июле, по оценкам МЭА, данный показатель составил 2,74 млн б/с.

Квота РФ и Саудовской Аравии на добычу нефти в сентябре увеличится на 30 тыс. б/с - до 11,03 млн б/с.

Следующая встреча ОПЕК+ назначена на 5 сентября 2022 года, на ней будет решаться вопрос об уровнях добычи в октябре.