Страны ОПЕК+ прервали переговоры по квотам добычи нефти

Страны ОПЕК+ не достигли компромисса в споре об объемах добычи нефти с августа 2021 года, переговоры на эту тему были прерваны без достижения результата, а дата их продолжения пока неизвестна.

Члены ОПЕК во главе с Саудовской Аравией, а также партнеры этой организации, включая Россию, с 1 июля обсуждали возможность увеличения объемов добычи нефти до 400 000 баррелей в месяц начиная с августа 2021 года. Такой шаг мог бы позитивно отразиться на мировой экономике, постепенно восстанавливающейся после упадка, вызванного пандемией коронавируса, передает DW.

При этом Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) добивались права на более высокий уровень добычи, однако Саудовская Аравия не соглашалась на это. Большинство из 23 государств-членов ОПЕК+ в условиях масштабного распространения "дельта"-варианта коронавируса в мире пока не решаются на подобного рода послабления.

На этом фоне представитель министерства энергетики и инфраструктуры ОАЭ во время переговоров 3 и 4 июля раскритиковал тот факт, что другие члены ОПЕК+ осторожно повышают уровень добычи нефти, однако при этом собираются сохранить ограничения в этой области до конца 2022 года. Абу-Даби готов поддержать такую политику, только если ОАЭ получит право на более высокую квоту, заявили переговорщики из этого государства.

Сообщение о провале переговоров на данном этапе спровоцировало рост цен на нефть.