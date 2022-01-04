Последнее обновление: 04.01.2022 15:28

Новым генсеком ОПЕК стал представитель Кувейта

Новым генеральным секретарем Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) станет представитель Кувейта Хайсам аль-Гайс, сообщается на сайте организации.

«Конференция путем аккламации постановила назначить Хайсама аль-Гайса из Кувейта генеральным секретарем организации с 1 августа 2022 года сроком на три года», — сказано в сообщении, передает РБК.

Аль-Гайс сменит на посту генсека представителя Нигерии Мухаммеда Баркиндо, который занимает должность уже два срока подряд с 2016 года. Полномочия Баркиндо истекут 31 июля 2022.

Хайсам аль-Гайс являлся представителем Кувейта в ОПЕК с 2017 года по июнь 2021. На данный момент он занимает должность заместителя управляющего директора по маркетингу в Кувейтской нефтяной корпорации. Bloomberg отмечает, что аль-Гайс работает в нефтяной отрасли уже три десятилетия.

Как пишет издание со ссылкой на интервью нового генсека телеканалу Al Arabiya, аль-Гайс планирует обеспечить растущий спрос на нефть в мире, не вызывая избытка предложений на рынке.

В декабре ОПЕК опубликовала ежемесячный обзор своих экспертов, которые скорректировали спрос на нефть в четвертом квартале 2021 года немного ниже из-за мер по сдерживанию коронавируса в Европе и потенциального воздействия нового штамма «омикрон». Прогноз на 2022 год остался неизменным — на уровне 4,2 млн барр. в сутки. Некоторое восстановление рынка, ранее ожидавшееся в четвертом квартале 2021 года, теперь было перенесено на первый квартал 2022. По мнению экспертов, более устойчивое восстановление последует в течение второго квартала 2022 года.

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