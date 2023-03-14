ОПЕК сохранила прогноз роста спроса на нефть в 2023 году на 2,3 млн б/с

ОПЕК в ежемесячном отчете оставила неизменным прогноз о росте спроса на нефть в 2023 году на 2,3 млн баррелей в сутки (б/с), до 101,9 млн б/с.

Организация чуть повысила оценку спроса на нефть в 2021 и 2022 годах - на 70 тысяч и 30 тысяч баррелей в сутки соответственно, то есть оценка роста потребления нефти в 2022 году осталась почти неизменной - 2,5 млн б/с, до 99,58 млн б/с.

Были чуть понижены исторические данные спроса на нефть в IV квартале 2022 года в странах ОЭСР Америки и Европы, а в странах ОЭСР Азиатско-Тихоокеанского региона - чуть повышены.

"Аналогично спрос на нефть в государствах, не входящих в ОЭСР, пересматривается в сторону повышения в связи с улучшением экономической активности в некоторых странах и восстановлением спроса на нефть в Китае после отказа от политики нулевого распространения COVID-19", - отмечают эксперты ОПЕК, передает Интерфакс.

Прогнозы о спросе в первых трех кварталах 2023 года повышены, а для четвертого - понижены. В I квартале 2023 года прогноз повышен на 20 тысяч б/с - до 101,28 млн б/с, во II квартале оценка повышена на 70 тысяч б/с - до 100,77 млн б/с, в III квартале на 150 тысяч б/с - до 102,14 млн б/с, а в IV квартале понижена на 120 тысяч б/с - до 103,39 млн б/с.

"Рост спроса на нефть скорректирован вниз в I квартале 2023 года и во II квартале 2023 года, чтобы учесть ожидаемое снижение в регионе ОЭСР из-за прогнозируемого замедления экономической активности в странах ОЭСР Америки и Европы. С другой стороны, спрос на нефть в странах, не входящих в ОЭСР, пересмотрен в сторону повышения из-за улучшения экономической активности в Китае после отмены политики нулевого распространения COVID-19, а также ожидаемого улучшения спроса на нефть в России", - говорится в отчете.

Предварительные данные за январь 2023 года показывают, что коммерческие запасы нефти в странах ОЭСР выросли на 34,9 млн баррелей - до 2,8 млрд баррелей. Это на 147 млн барр. выше, чем в то же время год назад, но на 75 млн барр. ниже, чем в среднем за последние пять лет, и на 124 млн барр. ниже среднего показателя за 2015-2019 годы. При этом запасы нефти в январе выросли на 10,5 млн барр. - до 1,372 млрд барр. (на 59 млн барр. ниже, чем в среднем за 2015-2019 годы), а нефтепродуктов - на 24,5 млн барр., до 1,43 млрд барр. (на 65 млн барр. ниже среднего показателя за 2015-2019 годы).