Страны ОПЕК сократят добычу нефти в 2024 году на 3,66 млн б/с

Объем добычи нефти стран-ОПЕК+ в 2024 году будет снижен на 3,66 млн баррелей в сутки до 40,46 млн баррелей в сутки, сообщается в пресс-релизе ОПЕК.

Квота Саудовской Аравии по добыче нефти на 2024 год в рамках ОПЕК+ установлена в 10,5 млн б/с, России - 9,8 млн б/с. Разрешенная добыча стран ОПЕК+ в 2024 году должна будет находиться на 1,4 млн б/с ниже текущих разрешенных уровней.

Следующая встреча ОПЕК+ состоится 26 ноября в Вене. Совместный министерский комитет по мониторингу (JMMC) планируется проводить каждые два месяца, министерскую встречу ОПЕК+ каждые шесть месяцев.

Кроме того, Саудовская Аравия в июле на месяц дополнительно сократит добычу нефти на 1 млн б/с, сообщает госагентство королевства SPA.

"Королевство осуществит дополнительное добровольное сокращение своей добычи сырой нефти на 1 млн баррелей в сутки, начиная с июля, на месяц, который может быть продлен. Таким образом, добыча в королевстве составит 9 млн б/с, а общее добровольное сокращение страной составит 1,5 млн б/с", - говорится в сообщении.

Это заявление уже привело к росту цен на нефть на рынке почти на 5%.

Кроме того, Саудовская Аравия продлит добровольное сокращение добычи на 500 тыс. б/с до конца декабря 2024 года в координации с некоторыми странами-участницами ОПЕК+.

В свою очередь Россия продлит добровольное сокращение добычи нефти на весь 2024 год.

"Россия продлит свое добровольное сокращение на 500 тыс. баррелей в сутки до конца декабря 2024 года в качестве меры предосторожности в координации со странами - участницами соглашения ОПЕК+, которые ранее объявили о добровольном сокращении в апреле", - сообщил вице-премьер РФ Новак.