Литва завершила строительство заграждения на границе с Беларусью

Компания EPSO-G сообщила, что в минувшие выходные было завершено возведение заграждения на границе с Беларусью.

Физический барьер – забор и режущая проволока – установлен на участках протяженностью около 502 километров, передает BNS.

«В эти выходные команда EPSO-G установила последние плановые сегменты забора на границе с Беларусью», - сказал глава отдела коммуникаций компании Антанас Бубнель.

«Проектная группа продолжает работать: на границе работают специалисты по техническому обслуживанию, устраняются незначительные дефекты возведенного барьера, восстанавливаются дороги и строительные площадки», - уточнил он.

Общая протяженность литовской границы с Беларусью составляет 679 км, более 100 км границы проходят по берегам рек и озер.

В прошлом году почти 4,2 тыс. мигрантов незаконно въехали в Литву из Беларуси. Более 13 тысяч иностранцев были развернуты обратно в Беларусь.

Пограничники дважды на прошлой неделе устанавливали рекорд по числу мигрантов в сутки, пытавшихся проникнуть в Литву с территории Беларуси за сутки. В субботу сотрудники Государственной пограничной службы (VSAT) вернули 125 мигрантов.