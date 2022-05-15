Власти Беларуси продлили безвиз для жителей Литвы и Латвии до конца года

Власти Беларуси продлили безвизовый режим посещения Беларуси для жителей Литвы и Латвии, сообщает пресс-служба МИД РБ

«С учетом позитивных откликов и многочисленных пожеланий иностранных граждан … [Лукашенко] принято решение о продлении до конца 2022 года права безвизового въезда, выезда и пребывания в Республике Беларусь для граждан Литвы и Латвии», - говорится в сообщении.

В сообщении МИД отмечает, что «такие поездки стали и хорошим экономическим подспорьем для людей, которые могли приобрести товары белорусского производства по более низким ценам, чем у себя на родине».

Об экономическом эффекте для экономики Беларуси в МИД предпочли не упоминать.