Последнее обновление: 15.05.2022 13:09

Власти Беларуси продлили безвиз для жителей Литвы и Латвии до конца года

Власти Беларуси продлили безвизовый режим посещения Беларуси для жителей Литвы и Латвии, сообщает пресс-служба МИД РБ

«С учетом позитивных откликов и многочисленных пожеланий иностранных граждан … [Лукашенко] принято решение о продлении до конца 2022 года права безвизового въезда, выезда и пребывания в Республике Беларусь для граждан Литвы и Латвии», - говорится в сообщении.

В сообщении МИД отмечает, что «такие поездки стали и хорошим экономическим подспорьем для людей, которые могли приобрести товары белорусского производства по более низким ценам, чем у себя на родине».

Об экономическом эффекте для экономики Беларуси в МИД предпочли не упоминать.

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