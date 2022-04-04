Власти Литвы заявили о росте числа мигрантов из Беларуси

Поток нелегальных мигрантов из стран Азии и Африки, пытающихся попасть в Литву с территории Беларуси, в последние дни вновь увеличивается.

Об этом в понедельник сообщила Служба охраны госграницы при МВД Литвы, передает ТАСС.

"Вытесняемых с границы нелегалов становится все больше. Так, за первые три дня апреля их было больше, чем за весь январь или за весь февраль", - говорится в сообщении. В марте, по данным погранведомства, вытесненных нелегалов было в пять раз больше, чем в первые два месяца года.

Общее число вытесненных с начала года нелегальных мигрантов составило 1245 человек.

В течение 2021 года на литовско-белорусской границе были задержаны более 4 тыс. нелегалов из стран Азии и Африки, что в 50 раз больше, чем годом ранее.