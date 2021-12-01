Литва планирует продлить режим ЧС на границе с Беларусью

Министерство внутренних дел Литвы предлагает на месяц продлить чрезвычайное положение на границе с Беларусью в связи с миграционным кризисом. Об этом сообщает УНН со ссылкой на LRT.

Постановление о продлении режима ЧС на границе с Беларусью уже готово к рассмотрению в правительстве Литвы, сообщает УНН.

Согласно проекту, чрезвычайное положение на 10-километровой границе территории и в местах размещения мигрантов продлится до полуночи 9 января 2022 года.

В начале ноября из-за напряженной ситуации с нелегальными мигрантами чрезвычайное положение в Литве ввели до 9 декабря.

Во время чрезвычайного положения ограничили переписку, телефонные разговоры и другие виды связи за исключением случаев обращения в государственные учреждения Литовской Республики.

В районах, где объявлена чрезвычайная ситуация, нельзя организовывать сборы, менять место жительства, без разрешения Государственной пограничной службы транспортные средства не могут передвигаться (за исключением автомобилей специального назначения для ликвидации неблагоприятных последствий и транспортных средств, осуществляющих международные грузовые перевозки).

Кроме того, проверяют транспортные средства, людей и их багаж для обнаружения и изъятия незаконного огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ.