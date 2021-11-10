Сейм Литвы продлил мандат армии в охране границы с Беларусью

Сейм Литвы согласился с ходатайством правительства на три месяца продлить участие армии в охране границы с Беларусью.

Решение об этом было принято без голосования с общего согласия во вторник на пленарном заседании законодательного собрания, сообщила пресс-служба кабинета Сейма, передает ТАСС.

"Ситуация на границе остается сложной. Белорусский режим продолжает использовать схемы переброски мигрантов. Мы должны быть в готовности обеспечить надежную охрану границы, чему способствует продление на три месяца мандата армии, которая оказывает эффективную помощь пограничникам", - заявила глава МВД Агне Билотайте. Прежний мандат действовал до 13 ноября.

Военнослужащим предоставлено право проверки документов, проведения досмотра людей и транспортных средств, преследования и задержания лиц, которые отказываются подчиниться законным требованиям.

В помощь Службе охраны государственной границы при МВД Литвы с августа направлено около 1,2 тыс. военнослужащих. В середине октября Билотайте сообщила, что участие армии в охране границы будет усилено, дополнительное количество составит до 64 военнослужащих в сутки. Часть командированных военных задействована в работах по строительству заграждения на границе. Большинство совместно с пограничниками участвует в патрулировании и охране мест размещения нелегальных мигрантов.