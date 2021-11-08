Литва может ввести режим ЧП из-за ситуации на границе с Беларусью

В связи с большим потоком легальных мигрантов на белорусско-польской границе и угрозы этой ситуации для Литвы Министерство внутренних дел предлагает ввести в стране чрезвычайное положение.

Об этом в понедельник на пресс-конференции сообщила министр внутренних дел Агне Билотайте.

В свою очередь, Служба охраны государственной границы Литвы сообщила, что передислоцирует силы по причине движения большой колонны мигрантов в Беларуси в направлении границы с Польшей, передает Delfi.

Как утверждает глава СОГГЛ Рустам Любаев, по данным различных источников на границе Беларуси с Польшей могут находиться от 1000 до 5000 нелегальных мигрантов.

"Они собираются на подступах к контрольно-пропускному пункту Брузги - Кузница, этой информацией мы уже располагали в выходные дни", – заявил Любаев в понедельник на заседании Комитета Сейма по национальной безопасности и обороне.