Литва подозревает белорусского пограничника в незаконном переходе границы

Литовские пограничники подозревают белорусского чиновника в незаконном пересечении литовской границы - начато досудебное расследование, сообщила Государственная пограничная служба (ГПГ) во вторник.

Как сообщает BNS, в понедельник вечером пограничники Друскининкайского погранотряда зафиксировали, как трое людей в форме подошли к линии границы с белорусской стороны.

«Один из трех подозреваемых офицеров пересек линию границы с фонарем и проник на территорию Литвы, по предварительным данным, примерно на 2,5 метра. Осмотрев подходы к литовской границе, он вернулся в Беларусь », - говорится в сообщении.

По словам пограничников, к этому месту сразу же прибыли патрули Друскининкайского погранотряда. Есть подозрение, что бывшие люди в соседней стране, заметив их, выключили фонарики и ушли вглубь территории Беларуси.

«Пограничная группа SBGS Варена начала досудебное расследование незаконного пересечения государственной границы», - говорится в сообщении.

Кроме того, в минувший понедельник Литва развернула в сторону Беларуси 149 мигрантов - это наибольшее количество людей, пытавшихся нелегально пересечь границу с конца августа.

Литовские пограничники также сообщают, что со вторника сотрудникам ГПГ будет помогать французский таможенный вертолет с экипажем. Кроме того, патрульные полеты осуществляют вертолеты полиции Германии и литовских пограничников.

Пограничники отмечают, что в понедельник вечером в районе Швенчёнис у границы на белорусской стороне было произведено два выстрела.