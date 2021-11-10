Сейм Литвы утвердил режим ЧП на границе с Беларусью

Литовский сейм одобрил предложение кабинета министров страны о вводе режима чрезвычайного положения из-за массового скопления мигрантов у границы с Беларусью.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы парламента, передает РБК.

Первый в истории независимой Литвы режим ЧП начнет действовать 10 ноября и продлится в течение одного месяца. Он будет введен на всем участке границы с Беларусью, в 5 км от нее, а также в местах расселения мигрантов в населенных пунктах Пабраде, Мядининкай, Кибартай, Рукла, районе Науйининкай в Вильнюсе.

На территории действия режима ЧП ограничат право иностранцев, которые въехали в Литву, получать и распространять информацию, переписываться и звонить. Исключением станут случаи обращения в официальные учреждения Литвы.

Жители Литвы не смогут попасть на территории, где объявлено чрезвычайное положение. Если местные жители работают в этих местах, с проходом им поможет Госпогранслужба, отметила премьер-министр страны Ингрида Шимоните.

Будет усилена охрана границы, введен запрет на движение в приграничной зоне транспортных средств (кроме транспорта спецназначения и осуществляющего международные грузовые перевозки). Въезжать в приграничную зону запретят и владельцам недвижимости на этой территории.

Против тех, кто нарушит правила пересечения границы во время усиления охраны и будет угрожать безопасности своими действиями, власти могут применить меры, предупредил сейм.

Предложение о введении чрезвычайного положения поступило от министра внутренних дел Литвы Агне Билотайте. Правительство одобрило его утром 9 ноября и ждало одобрения сейма.

За принятие постановления о ЧП проголосовали 122 члена сейма, против высказался только один.