Литовские пограничники развернули на границе с Беларусью 81 мигранта

Пограничники Литвы за минувшие сутки развернули 81 нелегального мигранта на границе с Беларусью.

Об в понедельник сообщила Служба охраны госграницы Литвы, передает Elta.

Попыток нелегального пересечения латвийской границы уже какое-то время не фиксируется, а в среду польские пограничники развернули 14 нелегальных мигрантов. В общей сложности почти 10,6 тыс. мигрантов не было пропущено из Беларуси в Литву с 3 августа прошлого года, когда СОГГЛ получила право разворачивать нелегальных мигрантов. В прошлом году из Беларуси в Литву нелегально прибыло почти 4,2 тыс. мигрантов.