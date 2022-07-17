Минтранс Литвы: более 1,7 тыс. фур стоят на границе Литвы с Беларусью

Значительные очереди грузовых автомобилей, ожидание в которых на некоторых переходах составит более двух с половиной суток, отмечены в воскресенье на границе Литвы с Беларусью, на переходах в Калининградскую область РФ очередей нет.

Как свидетельствуют данные, размещаемые в режиме реального времени на сайте дирекции контрольно-пропускных пунктов (КПП) при Министерстве коммуникаций и транспорта Литвы, всего на границе с Беларусью скопилось более 1,7 тыс. фур, передает ТАСС.

По состоянию на 12:00 по местному времени очереди отмечены на всех четырех КПП в белорусском направлении. Наиболее длительное ожидание пересечения границы, которое, по прогнозу дирекции, составит 62 часа, отмечено на самом востребованном среди водителей пограничном переходе в населенном пункте Медининкай, где стоят 627 грузовиков.

Фуры зафиксированы на одном из четырех переходов в Калининградскую область. На КПП в городе Кибартай стояли восемь грузовиков.