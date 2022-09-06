Литва обвинила Беларусь в порче заграждения на границе

МИД Литвы вручил ноту протеста представителю белорусского посольства в связи с неоднократными случаями умышленного повреждения защитного забора на границе, говорится в заявлении литовского ведомства.

"… вручена нота с выражением решительного протеста в связи с неоднократными случаями умышленного повреждения забора (защитного ограждения и колючей проволоки), расположенного на границе Литовского государства, когда повреждению ограждения и въезду нелегальных мигрантов способствуют и белорусские должностные лица", - сообщили в министерстве.

МИД отмечает, что подобные действия белорусских официальных лиц "следует расценивать как провокацию" и они являются "грубым нарушением правового режима литовско-белорусского договора о государственной границе Литвы и Беларуси".

"Литва решительно требует от Беларуси как можно скорее принять все необходимые меры, чтобы подобные инциденты не повторялись в будущем", — указывает министерство.

Ограждение протяженностью около 550 километров — забор и колючая проволока — было возведено в конце августа в связи с начавшимся в прошлом году наплывом нелегальных мигрантов из Беларуси. Литва обвиняет в его организации минский режим и называет это гибридной атакой. В начале года потоки мигрантов уменьшились, но в последнее время количество иностранцев, пытающихся пересечь литовскую границу, снова увеличилось. Литовские власти утверждают, что попытки повредить ограждение также участились, чему также способствуют вооруженные и одетые в форму белорусские пограничники.