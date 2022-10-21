МВД Литвы: Граница с Калининградской областью защищена надежнее, чем с Беларусью

Контроль на границе Литвы с Калининградской областью РФ осуществляется более эффективно и надежно, чем на границе с Беларусью, поэтому литовские силовые структуры способны дать отпор возможному всплеску нелегальной миграции на этом направлении.

Об этом в пятницу заявил представитель Службы охраны госграницы при МВД Литвы Гедрюс Мишутис, передает ТАСС.

"С точки зрения инфраструктуры наша граница с Россией обеспечена лучше, - утверждал он. - Она на 100% оснащена системами видеоконтроля и физическим барьером в своей сухопутной части".

В случае обострения ситуации с нелегальной миграцией на этом направлении погранслужба, по словам Мишутиса, будет наготове. "Мы готовы к реагированию, если проявятся тенденции активизации нелегальных мигрантов, пытающихся проникнуть на территории Литвы из Калининградской области", - сказал он.

Ранее сообщалось, что международный калининградский аэропорт Храброво, имеющий статус аэропорта федерального значения, подписал договоры, открывающие его воздушное пространство для партнеров из Беларуси, Сирии и Турции.