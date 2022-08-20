Последнее обновление: 20.08.2022 09:16

Генсек ООН после Украины прибыл с незапланированным визитом в Молдову

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш 19 августа прибыл в Молдову с незапланированным визитом, сообщает Newsmaker.

Гутерриш должен встретиться с президентом Молдовы Майей Санду.

Представитель генсека ООН Фархана Хака заявил, что визит Гутерриша в Кишинев не был запланирован заранее. Генсек решил посетить Молдову после визита в Украину, где он встретился во Львове с президентами Владимиром Зеленским и Реджепом Тайипом Эрдоганом.

После Львова Гутерриш побывал в Одессе, где посетил порт, из которого отправляют украинское зерно. После Кишинева генсек ООН отправится в Стамбул.



<Июль 2022
ПнВтСрЧтПтСбВс
27282930123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
1234567
Август 2022
ПнВтСрЧтПтСбВс
25262728293031
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930311234
Россия, СНГ
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование