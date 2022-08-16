Последнее обновление: 16.08.2022 16:50

Эстония закрыла пункт пропуска в Нарве

Эстония закрыла границу на пункте перехода в Нарва-Ивангород. Об этом заявила российская таможня.

Согласно информации, эстонская сторона объяснила закрытие необходимостью обновления программного обеспечения. После этого решение российские таможенники также временно приостановили оформление и пропуск транспорта через границу.

Ранее издание Delfi сообщило, что с утра вторника люди не могут пересечь границу между Нарвой и Ивангородом.

Во вторник в Нарве демонтирован советский танк-памятник Т-34 в рамках усилий правительства Эстонии по устранению всех военных советских памятников из публичного пространства.

В связи с демонтажем полиция ограничила движение транспорта и пешеходов в городе, опасаясь провокаций.

Параллельно проходят работы по переносу других советских достопримечательностей в регионе. В частности, демонтаж мемориальных плит проходит на Петровской площади.

В целом правительство Эстонии решило демонтировать 7 военных советских памятников в граничащем с РФ регионе.

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