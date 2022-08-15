Последнее обновление: 15.08.2022 08:29

Путин будет расширять «всесторонние» связи с Северной Кореей ради «безопасности» региона

Россия будет расширять "всесторонние и конструктивные двусторонние отношения" с Северной Кореей, говорится в письме Путина товарищу Ким Чен Ыну по случаю годовщины «освобождения» Северной Кореи.

В письме отмечается, что это шаг будет "отвечать интересам народов двух стран и способствовать укреплению безопасности и стабильности Корейского полуострова и всего региона Северо-Восточной Азии".

"В наших странах чтут память воинов Красной Армии и корейских патриотов, которые плечом к плечу сражались за освобождение Кореи", - пишет Путин.

Дружба между двумя странами зародилась во время Второй мировой войны победой над Японией, отвечает ему Ким Чен Ын: «…воины доблестной Красной Армии в борьбе за освобождение Кореи не жалели своей крови и жизни, показали пример благородного интернационализма, и что их заслуги и подвиги как вечный памятник бережно хранятся в памяти корейского народа».

"… стратегическое и тактическое сотрудничество, поддержка и солидарность между двумя странами поднимаются на новый уровень", - утверждает товарищ Ын.



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