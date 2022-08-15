Не менее 6 человек погибли в результате взрыва в ереванском ТЦ

Пять человек погибли, 57 получили ранения в результате взрыва в воскресенье в ереванском торговом центре "Сурмалу", сообщает МЧС Армении.

В ведомстве отметили, что 15 человек считаются пропавшими без вести. В республиканском Минздраве заявили, что пострадал 61 человек, передает Интерфакс.

На место трагедии утром в понедельник прибыл премьер-министр Армении Никол Пашинян.

По предварительным данным МЧС, два мощных взрыва с пожаром и обрушением здания произошли на складе пиротехники.

Торговый центр "Сурмалу" специализируется на оптовой продаже различных товаров и продуктов.